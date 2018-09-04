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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

  Haber: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında çıkan kavgada otobüs şoförü bacağından bıçaklanmıştı.

Haber: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında çıkan kavgada otobüs şoförü bacağından bıçaklanmıştı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsüne 4 kişi akbil kullanmadan bindi. Bir süre sonra Şoför Kılıç ile akbil kullanmayan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Kılıç bacağından bıçaklanırken saldırganlar kaçmıştı.

OLAY ANI OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüste bulunan kameralara yansıyan görüntülerde otobüse binen 4 kişiden sadece bir tanesinin akbil kullandığı görülüyor. Bir süre sonra ise şoförün akbil kullanmayanları uyararak aşağı indirmeye çalıştığı görülüyor. Daha sora çıkan tartışmada ise bir kişinin elindeki bıçakla şoförü bacağından yaralayarak kaçtığı anlar kameralara yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
GÜVENLİK KAMERASI
-Şüpheli 4 kişinin otobüse binmesi
-Şüphelilerden sadece birinin akbil kullanması
-Şoför ile şüpheliler arasındaki tartışma
-Şoförün bıçaklanması
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olayla ilgili görüntüler

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