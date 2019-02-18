Otobüs şoförünün bulduğu cüzdan sahibi üniversiteliye teslim edildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü şoförünün bulduğu, içerisinde 250 euro ve 395 lira ile kredi kartı ve kimliklerin olduğu cüzdan sahibine teslim edildi. Cüzdanını alan üniversite öğrencisi Hakan Karaböcek, "Kısa süre sonra eğitim için yurt dışına gidecektim. Bunun için cüzdanımda bir miktar euro ve TL vardı. Cüzdanım bulunduğu için ve eksiksiz bir şekilde tarafıma ulaşmasından çok mutlu oldum" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde görevli şoför İsa Dülger, önceki gün ANS- Özdilek seferini yaptığı sırada bir yolcunun inerken cüzdanını düşürdüğünü fark etti. İsa Dülger, seferi bittikten sonra garaja gelerek, tutanakla görevli personele cüzdanı teslim etti. Cüzdanın içerisinde 250 euro ve 395 lira, kredi kartı, kimlik ve ehliyet olduğu tespit edildi.

Cüzdanını kaybeden yolcunun üniversite öğrencisi Hakan Karaböcek olduğu belirlenerek, kendisiyle iletişime geçildi. Halkla ilişkiler personeli yolcuya cüzdanın güvende olduğunu ve teslim alabilmesi için halk otobüsü garajına gelmesi gerektiğini iletti. Dün garaja giden Hakan Karaböcek, cüzdanını tutanakla teslim aldı.

'BÜYÜKLERİMİZDEN HARAM LOKMA YEMEMEYİ ÖĞRENDİK'

Şoför İsa Dülger, üniversite mevkisinde aracından inen yolcunun cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini anlattı. Bu sırada yanına yol tarifi için gelen bir başka yolcudan düşürülen cüzdanı kendisine vermesini istediğini aktaran Dülger, "Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik. Hem insanlık gereği hem de görevim icabı cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladım. Tüm şoför arkadaşlarım ve ben bunun bilinciyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız otobüs şoförlerine gönül rahatlığıyla güvenebilir" dedi.

'YURT DIŞINA GİDECEKTİM'

Şoföre şükranlarını sunan Hakan Karaböcek de, "Kısa süre sonra eğitim için yurt dışına gidecektim. Bunun için cüzdanımda bir miktar euro ve TL vardı. Cüzdanım bulunduğu için ve eksiksiz bir şekilde tarafıma ulaşmasından çok mutlu oldum. Otobüs İşletme Müdürlüğü'ne ve cüzdanı bulan şoföre çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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