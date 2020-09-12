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Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir halk otobüsü seyir halinde iken yanmaya başladı.

Afyonkarahisar’da bir halk otobüsü seyir halinde iken yanmaya başladı. Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın yolcularında içeride olması nedeniyle panik yaşatırken otobüs şoförünün dikkati olası bir faciayı önledi.
Afyonkarahisar’da 03 AAL 727 plakalı halk otobüsü Milli Birlik caddesinde içersinde yolcularında olduğu sırada bir anda alev almaya başladı. Otobüsün motor bölümündeki dumanları fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs şoförünün dikkati nedeniyle faciadan dönülürken ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Motorda meydana gelen bir arıza nedeniyle ısınma olduğu ve bu yüzden yangının çıktığı tespit edildi.

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