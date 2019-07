Otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti güvenlik kamerasında

"O esnada Türk bayrağı olduğunu anlayamadım. Aynadan yerdeki şeyin Türk bayrağı olduğunu fark ettim. Yaklaşık 70-80 metre ilerledikten sonra otobüsü güvenli bir şekilde park ettim. Bir süre yürüdükten sonra Türk bayrağını yerde bırakmadım, aldım ve aracımın ön tarafındaki panelin üzerine bıraktım. Seferimi tamamlayıp garaja geldim. Türk bayrağını katlayarak dolabımda muhafaza ettim. Her vatanını seven Türk genci gibi bayrağımızı yerde bırakmadım, aldım. Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı."