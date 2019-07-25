HABER

Otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün, yol kenarında gördüğü Türk bayrağını yerden kaldırıp, otobüsün panelinin üzerine sermesi, güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de belediye otobüsü şoförünün, yol kenarında gördüğü Türk bayrağını yerden kaldırıp, otobüsün panelinin üzerine sermesi, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark'ta 2,5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, kullandığı 200 numaralı otobüsle İzmit-İstanbul hattında giderken, Kartal Güzelyalı mevkisinde karşı yönden gelen bir aracın kırmızı renkli bir bezin üzerinden geçtiğini gördü.

Çöplü, 70-80 metre ilerledikten sonra otobüsün aynasına bakınca yerde Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hemen otobüsü güvenli yere park eden Çöplü, yerden aldığı bayrağı şoför bölümünün paneline serdi.

Çöplü'nün bu davranışı aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezini arayan yolculardan bazıları UlaşımPark şoförü Mehmet Çöplü'ye yaptığı güzel davranıştan dolayı teşekkür mesajı gönderdi.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"O esnada Türk bayrağı olduğunu anlayamadım. Aynadan yerdeki şeyin Türk bayrağı olduğunu fark ettim. Yaklaşık 70-80 metre ilerledikten sonra otobüsü güvenli bir şekilde park ettim. Bir süre yürüdükten sonra Türk bayrağını yerde bırakmadım, aldım ve aracımın ön tarafındaki panelin üzerine bıraktım. Seferimi tamamlayıp garaja geldim. Türk bayrağını katlayarak dolabımda muhafaza ettim. Her vatanını seven Türk genci gibi bayrağımızı yerde bırakmadım, aldım. Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı."

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandıEsenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı
Sel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyorSel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Mehmet Çöplü otobüs şoförü türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.