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Otobüs şoförünün yardım ederken darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Manisa'da halk otobüsünde unutulan çantayı sahibine teslim etmek için geri dönen şoförün, çanta sahibi kadın tarafından hırsızlıkla suçlanarak darbedildiği iddia edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek isteyen halk otobüsü şoförü, çanta sahibi kadın tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametine sefer yapan Serhat Gürkan'ın kullandığı 45 D 0151 plakalı halk otobüsü, gece saat 21.15 sularında son durağa geldiğinde yolcularını indirerek seferine devam etti.

Otobüse yeni binen bir yolcu, çanta unutulduğunu fark ederek durumu otobüs şoförüne bildirdi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geri dönen ve unutulan çantayı teslim etmek isteyen şoför Gürkan, burada bekleyen çanta sahibi kadın İ.B tarafından çantasını çaldığı gerekçesiyle darbedildi.

Elindeki cam şişeyle otobüse binerek şoföre saldıran İ.B'nin kavgayı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisine de mukavemette bulundu. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, otobüsten aşağıya indirildi.

Yardım etmek isterken hırsızlıkla suçlanarak darbedildiğini iddia eden otobüs şoförü Serhat Gürkan ise polis merkezine giderek kadın yolcu İ.B'den şikayetçi oldu.

Serhat Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantasını otobüste unutan bir kadına yardımcı olmak isterken haksız şekilde suçlandığını ifade etti.

Gürkan, "Benim niyetim, unutulmuş çantayı çok geç olmadan sahibine geri teslim etmekti ama şahıs olayı çok farklı yansıttı. Bu davranışı hak etmedim. Bu nedenle polise giderek şikayetçi oldum." diye konuştu.

Öte yandan olay anı otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün kapısının açılmasıyla içeri giren kadının şoföre saldırdığı anlar yer aldı.

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