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Otobüs sürücüsü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otobüs sürücüsü, aracında bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ otobüs şoförü, aracında bayılan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Gebze'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs seyir halindeyken bir yolcu baygınlık geçirdi.

Bunun üzerine otobüs şoförü Emrah Acar, aracını güvenli bir yere yanaştırarak baygınlık geçiren yolcunun yanına gitti. Yolcuya otobüste ilk yardımda bulunan sürücü, etrafta toplananları da uyararak hastanın rahat nefes almasını sağladı.

Acar, 112 Acil Servis ekipleriyle iletişime geçtikten sonra rahatsızlanan yolcuyu otobüsle Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaneye ulaştıktan sonra sürücü, hastayı kucaklayarak acil servise götürdü.

Acar, yaptığı açıklamada, yolcunun durumunun kritik olabileceğini düşünerek en yakın hastaneye otobüsü sürdüğünü, hastaneye geldiğinde sedye beklemeden baygın yolcuyu acil servise yetiştirdiğini aktardı.

- Olay anı araç kamerasında

Araç içindeki kameraya da yansıyan görüntülerde sürücü, aracı güvenli yere çektikten sonra baygın yolcuya müdahale ediyor, ardından da hastayı Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüyor.

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