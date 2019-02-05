Otobüs sürücüsü fenalaşan kadının hayatını kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde kızıyla bindiği otobüste fenalaşan kadın, aynı otobüsle hastanaye götürüldü. Kadın, tedavi altına alındı. İnegö İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Servet Turan, kızıyla birlikte belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra fenalaştı. Sürücü Ahmet Denlier (42) de otobüsü yolcular ile birlikte hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi'ne getirilen Servet Turan, acil serviste tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum