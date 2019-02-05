Otobüs sürücüsü fenalaşan kadının hayatını kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde kızıyla bindiği otobüste fenalaşan kadın, aynı otobüsle hastanaye götürüldü. Kadın, tedavi altına alındı. İnegö İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Servet Turan, kızıyla birlikte belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra fenalaştı. Sürücü Ahmet Denlier (42) de otobüsü yolcular ile birlikte hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi'ne getirilen Servet Turan, acil serviste tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

