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Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da önünde seyreden ve kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da önünde seyreden ve kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Kadın sürücüsü Evci Altınsoy yönetimindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. O sırada Ağrı'dan İstanbul'a giden Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Her iki kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazalarda 3'ü hafif ticari araçta, 14'ü de otobüste olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu sırada kazada yaralanan ve yürümekte güçlük çeken otobüsün ikinci şoförü sağlık ekibinin ısrarına rağmen otobüsü bırakamayacağını belirterek, hastaneye gitmedi. İsmi öğrenilemeyen sorocü, "Arabamı bırakmam. Allah rızası için beni rahat bırakın. Arabamı bırakmam istemiyorum" dedi.

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