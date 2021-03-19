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Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı

19.03.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durak harici binmeye çalıştığı için kendisini uyaran özel halk otobüsündeki sürücüyü darp ederek kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durak harici binmeye çalıştığı için kendisini uyaran özel halk otobüsündeki sürücüyü darp ederek kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. M.U. adlı yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan M.U. adlı şahıs, Dişli’yi darp etti. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan M.U. alı saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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