Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Olay 6 Eylül'de Başkent'te yaşandı. saat 21.00 sularında işyerinden çıkan 33 yaşındaki Ö.B., evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iki durak sonra otobüse binen 45 yaşındaki İhsan A., otobüste boş yer olmasına rağmen yanına oturdu.

"KORKTUĞUM İÇİN SESİMİ ÇIKARAMADIM"

İhsan A. bir süre sonra Ö.B.'yi bacaklarına dokunarak, taciz etmeye başladı. Ö.B. o iğrenç anları şöyle anlattı: "Otururken bacaklarıma dokundu. Kaçmak için iyice pencere tarafına yaklaştım. Bu kez montunu çıkarıp dizinin üzerine koydu, daha sonra montunun altından yine bacaklarıma dokundu. Pervasız hareketlerinden korktuğum için sesimi çıkaramadım. Yerimden kalkarak, ön kapı tarafına doğru gittim."

Birkaç durak sonra bu kez otobüse 19 yaşındaki güvenlik görevlisi A.S. bindi. A.B., Ö.B.'nin boşattığı koltuğa yani tacizci İhsan A.'nın yanına oturdu. 5 dakika sonra ise tacizcinin hedefi oldu.

"GÜNAHINI ALMAYAYIM DEDİM, AMA..."

A.S. taciz anlarını ifadesinde şu şekilde anlattı: "Yanına oturduğum şahıs montunu çıkarıp bacaklarının üzerine koydu. Bacaklarını iyice yayarak, beni rahatsız edince pencere kenarına yanaştım. İlk başta günahını almayım dedim. Ancak yayılmaya devam ederek, elinin tersi ile bacaklarıma dokundu. Küçülmek için bacak bacak üstüne attım. Birkaç dakika sonra yine bacaklarıma dokundu. 'Sapık' diye tepki gösterip yerimden kalktım. Bu sırada otobüsteki Ö.B. de şahsın kendisini taciz ettiğini söyledi"