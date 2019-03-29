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Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin giriş kapısında güvenlik ekiplerince yapılan aramalarda 58 adet silah, 650 adet kesici delici alet ele geçirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de görev yapan güvenlikler, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenliğin sağlanması için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin giriş kapısında güvenlik ekiplerince yapılan aramalarda 58 adet silah, 650 adet kesici delici alet ele geçirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de görev yapan güvenlikler, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenliğin sağlanması için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Yolcuların güvenliğine önem veren güvenlik ekipleri, tüm giriş kapılarında bulundurduğu üst düzey x-ray cihazlarıyla her türlü delici ve ateşli silahı ele geçiriyor. X-ray cihazları; silah, bıçak, muşta, delici ve ateşli silah gibi birçok suç unsuru teşkil edebilecek materyali yakalıyor. Emniyet güçleriyle de sürekli irtibat halinde olan UlaşımPark’a bağlı güvenlik ekipleri, son bir yılda yaptıkları aramalarda 58 silah ve 650 adet kesici delici alet ele geçirdi.
Otobüs terminalinde Mayıs 2017’den bu yana yılda yaklaşık 3 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı öğrenilirken ekiplerce yolcuların güvenli seyahat etmesi sağlandı ve çalışan esnafın rahatça iş yapabilmesine olanak sağlandı.
Son bir yılda yüzlerce kesici ve delici alet ele geçiren ekipler, yolculardan en çok pala, kelebek tipi bıçak, avcı bıçakları ve muştanın yakalandığını belirtti. 58 adet silah ele geçirildiğini dile getiren UlaşımPark’ın yöneticileri, 5 güvenlik kontrol noktası ve 75 kamerayla terminale gelen ziyaretçi ve yolcuların attığı her adımın izlendiğini ifade etti.
Hareketli kameraların yardımıyla en ince ayrıntıya kadar detaylı inceleme gerçekleştiren güvenlikler, terminalde yolcuların ve esnafın huzurlu şekilde olmasını sağlıyor.

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi

Otobüs terminalinde bir yılda 58 silah ele geçirildi
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