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Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekipler tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekipler tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin ele geçirdiği kesici alet, silah ve kaçak ürünlerin rakamları ekipleri bile şaşırtıyor. Terminalde çalışan güvenlik görevlileri tarafından 5 farklı noktada yapılan aramalar sonucunda her gün çeşitli kesici, delici alet yakalanıyor. Yolcu veya ziyaretçiler içeriye girdikleri andan itibaren üst düzey kameralarla girişleri kontrol ediliyor ve olası şüpheliler gerek kameralardan gerekse devriye güvenliği ekipleri tarafından adım adım izleniyor. 2019 yılının ilk 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlileri, bıçak, muşta, kılıç, pala gibi 568 kesici-delici alet ile 35 silah ele geçirdi.
UlaşımPark Terminal Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası birlikte önlemler alarak kaçak pişmaniye satışının da önüne geçti. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 10 bin 250 paket kaçak pişmaniye ele geçirildi. Sağlıksız, merdiven altı ürünlerin otogarda satılmasına müsaade etmeyen terminal yönetimi, yolcuların güvenliğini sağlarken sağlıksız ürünlerin satışını da engelledi.

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

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