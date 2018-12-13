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Otobüs terminalinde evlilik teklifi sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Tokat'a yolcu otobüsü ile gelen Hüseyin Baydemir, Tokat'ta üniversite öğrencisi olan sevgilisine sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Ancak yaşadıkları pek de beklediği gibi olmadı. Otobüsten inmeden önce terminalde evlilik teklifi anonsu yaptıran Baydemir, otobüsten indiğinde sevgilisini göremedi.

Baydemir başta sevgilisinin gelmediğini düşündü. Ancak işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı. Bakın ilginç olay nasıl noktalandı...

Otobüs anonsu beklerken evlilik teklifi duydular

İstanbul’da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir (27) Tokat’ta üniversite öğrencisi olan sevgilisi Yeşim Ertürk’e (22) sürpriz evlilik teklifi yaptı.
İstanbul’dan Tokat'a yolcu otobüsü ile gelen Baydemir, Tokat Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminaline otobüsten iner inmez terminalin anons sisteminden “Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydermir’den size bir notumuz var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. Onunla bir ömür birlikteliğe var mısınız?” anonsu yapıldı.
Hayatının sürprizine hazırlanan genç, otobüsten indiğinde sevgilisini buluşma noktasında bulamadı.
Bu sırada anons ile evlenme teklifi alan genç bayan da Baydemir'i terminal binasının içerisinde bekliyordu. Baydemir içeriye girdiğinde ise Ertürk dışarıya çıktı.
Baydemir, “İstanbul’dan Tokat’a gelirken böyle bir şey planladım. Otobüsle gelirken kız arkadaşımla görüşüyorum. Aşağı indiğimde gelemedi diye düşündüm. O da geldi” dedi.
Ertürk ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Anonsu duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Dolandım etrafı” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Tokat Otobüs Terminali

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