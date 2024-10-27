Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa... Sabaha karşı dehşet

Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirler arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan H.B.'nin şehir dışına çıkacağını öğrenen İ.S., H.B.'yi takip etmeye başladı.
Şüpheli İ.S., H.B.'nin terminale geldiği sırada, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)