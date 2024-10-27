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  4. Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa... Sabaha karşı dehşet

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa... Sabaha karşı dehşet

27.10.2024 09:13
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Bursa Osmangazi'de İ.S., takip ettiği husumetlisi H.B.'yi şehirlerarası otobüs terminalinde pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Yaralı şahıs Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa... Sabaha karşı dehşet

Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirler arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan H.B.'nin şehir dışına çıkacağını öğrenen İ.S., H.B.'yi takip etmeye başladı.

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3 EL ATEŞ EDİP BACAKLARINDAN VURDU

Şüpheli İ.S., H.B.'nin terminale geldiği sırada, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan H.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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BURSADA-TAKIP-ETTIGI-HUSUMETLISINI-OTO_391243_108484Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa pompalı tüfek otobüs terminal
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