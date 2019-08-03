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Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi.

Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana gelen otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz ile Özlem Yılmaz, Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde toprağa verildi. Özlem Yılmaz ile Huzeyfe Yavuz'un tabutu evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler Ümitalan Camii'e getirildi. Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutuna ise gelinlik sarıldı. Teyze ile yeğenin cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ümitalan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yangını hafif yaralarla atlatan Huzeyfe Yavuz'un annesi Saniye Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve ellerinin sargılı olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiOtobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiOtobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiOtobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

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