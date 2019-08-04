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Otobüs yangınında ölen Fatma Kızılgöz, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Otobüs yangınında ölen Fatma Kızılgöz, Ankara'da toprağa verildi

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün, Balıkesir- Edremit karayolunda yanan Nihat Demir (48) yönetimindeki 06 LK 794 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Fatma Kızılgöz'ün cenazesi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi. 3 çocuk annesi Kızılgöz'ün cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada Kızılgöz'ün birlikte yolculuk ettiği oğlu Dursun Ata'nın ağır yaralandığı, kızı Elif Ata'nın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Cenazede annesinin tabutu başından ayrılmayan Elif Ata, büyük üzüntü yaşadı.

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