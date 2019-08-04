HABER

Otobüs yangınında ölen Fatma Kızılgöz, Ankara'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün, Balıkesir- Edremit karayolunda yanan Nihat Demir (48) yönetimindeki 06 LK 794 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Fatma Kızılgöz'ün cenazesi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi. 3 çocuk annesi Kızılgöz'ün cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Kızılgöz'ün birlikte yolculuk ettiği oğlu Dursun Ata'nın ağır yaralandığı, kızı Elif Ata'nın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Cenazede annesinin tabutu başından ayrılmayan Elif Ata, büyük üzüntü yaşadı.

PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
Otomobil, park halindeki otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralıOtomobil, park halindeki otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralı
Honaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralıHonaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.