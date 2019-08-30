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Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otobüsü izlemek için duraksayan motosikletliye arkasından gelen otomobil sürücüsü çarptı. Kazada motosikletli yaralanırken o anlar otobüs yangını için kayıtta olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti otogar çıkışı mevkiinde dün gece 00.00'da, sefer dışı olan özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Ankara istikametinde seyreden sürücülerden biri otobüs yangınını, cep telefonuyla görüntülemek için kayda girdi. Kayıt anında yan şeridinde ilerleyen bir motosikletli yangını izlemek için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hız keserek ters istikametteki otobüs yangınını izlediği, arkasındaki otomobil sürücüsünün ise yavaşlayan motosikletliye arkadan çarptığı görülüyor. Kazanın ardından bazı sürücüler durup yaralıya yardım ediyor.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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TEM Otoyolu otobüs yangını

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