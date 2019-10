Otobüs yangınlarına "Otobüslerdeki televizyon ve prizler sebep oluyor" iddiası

Artvin’in Hopa ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü yangının ardından açıklama yapan Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı İrfan Topaloğlu, otobüs yangınlarının önüne geçmek ve yolcuların can güvenliği için otobüslerde televizyon ve prizlerin yasaklanmasını istedi.

Artvin’in Hopa ilçesinde bu sabah saat 05.00 sıralarında F.K. yönetimindeki 34 BK 4981 plakalı otobüs, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yolcu indirmek için durdu. Bu esnada muavin B.Y. arabadan bir koku geldiğini fark etti ve araç hızla yanmaya başladı. Muavinin dikkati sayesinde araçta bulunan şoförler F.K. ve Ş.A. ile 3 yolcu hızla otobüsten indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı İrfan Topaloğlu “Bu sabah saat beş gibi Kayseri istikametinden Artvin’e gelen arabamız Hopa otogarında yolcu indirdikten sonra istirahat ve bakım için park alanına gitmek üzereyken üniversite civarında arabada gelişen sistemden dolayı olacak kendi kendine yanmaya başladı. Personelin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından yangın söndürüldü. Araçta kimse olmadığından bir yaralı ve can kaybı yoktur Allaha şükürler olsun. Fakat maddi hasar gerçekleşmiştir” dedi.