Otobüs yangınlarında motorda yükselen ısıya dikkat

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yolcu otobüsünün motor bölümünden çıkan, 37 yolcunun zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralananın yaşanmadığı yangın sonrası, otobüs yangınları yeniden gündeme geldi. Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, "Kimi otobüsler 24 saat durmadan sefer yapıyor. Bazı otobüsler, motorları hiç dinlendirilmeden, bir sefer biter bitmez tekrar sefere çıkıyorlar. Bazı araçların alternatör bölümünde 800 dereceleri bulan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla, yakıt borusundaki en ufak bir kaçakta ya da damlamada, araç motorundan yağ kaçması gibi durumlarda bir anda yangın çıkabiliyor" dedi.

Önceki gece, Balıkesir'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İzmir-Aydın Otoyolu Buca gişeleri mevkiine geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay ve araçta görevli olan diğer 2 kişi, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Şoför Albay, yangının motor kısmından çıktığını ve alevlerin bir anda büyüdüğünü, ancak aracı müsait bir yere çekip, yolcuları zamanında tahliye ettikleri için yaralanma ya da can kaybı gibi üzücü durumlar olmadan atlattıklarını söyledi.

‘ARAÇLARIN ALTERNATÖR BÖLÜMÜNDE 800 DERECEYİ BULAN SICAKLIKLAR OLUYOR’

Konuyla ilgili konuşan Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Arslan, özellikle yaz aylarında birçok otobüsün hiç dinlendirilmeden çalıştırıldığını belirterek, "Kimi otobüsler 24 saat durmadan sefer yapıyor. Ayrıca, aracın üzerindeki klima çalışıyor, motor çalışıyor, koltukların arkasındaki ekranlar çalışıyor, su ısıtıcıları çalışıyor ve araçta sürekli bir elektrik tüketimi oluyor. Ve tüm bunlar motorla ilişkili. Bu yüzden, motorlara çok fazla yük bindiriliyor. Bazı araçların alternatör bölümünde 800 dereceleri bulan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla, yakıt borusundaki en ufak bir kaçakta ya da damlamada, araç motorundan yağ kaçması gibi durumlarda bir anda yangın çıkabiliyor" dedi.

YETKİLİ SERVİS VURGUSU

Araçların bakımlarının periyodik olarak yapılması gerektiğini belirten Arslan, "Bu bakımların merdiven altı yerlerde değil, yetkili servislerde yapılması gerekiyor. Araçlarda problem çıkabilecek teknik bölgeleri en iyi yetkili servisleri bilir ve bu servislerin, araçlarda problem çıkabilecek noktalardaki hasarları tespit etmek için teknik cihazları var. Bu yüzden, çok ufak sorunlar dahi yetkili servislerde tespit edilebiliyor ve bunlar olumsuz sonuçlara yol açmadan giderilebiliyor" diye konuştu.

‘YANGIN ALARMI OLMAZSA OLMAZ’

Tarhan Arslan, 2012'deki yönetmeliğe göre yolcu otobüslerinde yangın algılama ve alarm sistemlerinin olması gerektiğini, ancak bunun araç muayenelerinde 'ağır kusur' yerine 'hafif kusur' sayıldığını belirterek, "Yangın alarmı konusu, dernek olarak olmazsa olmazımız. Yönetmelikte açıkça belirtilmesine rağmen muayenede hafif kusur sayıldığı için bu hiç kimse tarafından önemsenmiyor ve yapılmıyor. Yangın algılama ve alarm sistemlerinin, araç muayenesi sırasında ‘ağır kusur’ sayılması için dernek olarak imza kampanyası başlattıklarını belirten Arslan, bu konuda devletin yetkili organlarını göreve çağırdı.