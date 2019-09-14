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Otobüs yangınlarında motorda yükselen ısıya dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

İzmir'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan ve aracın kullanılamaz hale gelmesine rağmen 37 yolcunun zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası, bu tür yangınlar tekrar gündeme geldi.

İzmir'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan ve aracın kullanılamaz hale gelmesine rağmen 37 yolcunun zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası, bu tür yangınlar tekrar gündeme geldi. Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, Kimi otobüsler 24 saat durmadan sefer yapıyor. Bazı otobüsler, motorları hiç dinlendirilmeden, bir sefer biter bitmez tekrar sefere çıkıyorlar. Bazı araçların alternatör bölümünde 800 dereceleri bulan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla, yakıt borusundaki en ufak bir kaçakta ya da damlamada, araç motorundan yağ kaçması gibi durumlarda bir anda yangın çıkabiliyor dedi.
İzmir-Aydın Otoyolu Buca gişeleri mevkisinde meydana gelen olayda, Balıkesir'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay ve araçta görevli olan diğer 2 kişi, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülse de otobüs kullanılamaz hale geldi. Şoför Albay, yangının motor kısmından çıktığını ve alevlerin bir anda büyüdüğünü, ancak aracı müsait bir yere çekip, yolcuları zamanında tahliye ettikleri için yaralanma ya da can kaybı gibi üzücü durumlar olmadan atlattıklarını söyledi.
'BAZI ARAÇLARIN ALTERNATÖR BÖLÜMÜNDE 800 DERECEYİ BULAN SICAKLIKLAR OLUYOR'
Konuyla ilgili konuşan Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Arslan, özelliklere yaz aylarında birçok otobüsün hiç dinlendirilmeden çalıştırıldığını beilrterek, Kimi otobüsler 24 saat durmadan sefer yapıyor. Ayrıca, aracın üzerindeki klima çalışıyor, motor çalışıyor, koltukların arkasındaki ekranlar çalışıyor, su ısıtıcıları çalışıyor ve araçta sürekli bir elektrik tüketimi oluyor. Ve tüm bunlar motorla ilişkili. Bu yüzden, motorlara çok fazla yük bindiriliyor. Bazı araçların alternatör bölümünde 800 dereceleri bulan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla, yakıt borusundaki en ufak bir kaçakta ya da damlamada, araç motorundan yağ kaçması gibi durumlarda bir anda yangın çıkabiliyor dedi.
YETKİLİ SERVİS VURGUSU
Araçların bakımlarının periyodik olarak yapılması gerektiğini belirten Arslan, Bu bakımların merdiven altı yerlerde değil yetkili servislerde yapılması gerekiyor. Araçlarda problem çıkabilecek teknik bölgeleri en iyi yetkili servisleri bilir ve bu servislerin, araçlarda problem çıkabilecek noktalardaki hasarları tespit etmek için teknik cihazları var. Bu yüzden, çok ufak sorunlar dahi yetkili servislerde tespit edilebiliyor ve bunlar olumsuz sonuçlara yol açmadan giderilebiliyor dedi.
'YANGIN ALARMI OLMAZSA OLMAZ'
Arslan, 2012'deki yönetmeliğe göre yolcu otobüslerinde yangın algılama ve alarm sistemlerinin olması gerektiğini, ancak bunun araç muayenelerinde 'ağır kusur' yerine 'hafif kusur' sayıldığını beilrterek, Yangın alarmı konusu, dernek olarak olmazsa olmazımız. Yönetmelikte açıkça belirtilmesine rağmen muayenede hafif kusur sayıldığı için bu hiç kimse tarafından önemsenmiyor ve yapılmıyor.
Yangın algılama ve alarm sistemlerinin, araç muayenesi sırasında 'ağır kusur' sayılması için dernek olarak, imza kampanyası başlattıklarını belirten Arslan, bu konuda devletin yetkili organlarını göreve çağırdı.

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