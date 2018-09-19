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Otobüs yolcularına "emniyet kemeri" filmi izletilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce yolcu otobüslerinde gösterilmek üzere emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda spot film hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yolcu otobüslerinde hareket edilmeden önce gösterilmesi amacıyla emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin spot film hazırlandı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığının internet sitesinden paylaşılan videoda, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekiliyor.

Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 75 oranında azalttığı vurgulanan videoda, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.

Film, yolcu otobüsleri hareket etmeden önce yolculara izletilecek.

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Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet kemeri spot film Trafik Hizmetleri Başkanlığı

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