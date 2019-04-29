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Otobüs yolcularının bagajları yağ içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 03:53 | Son Güncelleme

İstanbul-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünün motorunda meydana gelen arıza sonrası bagaj kısmında bulunan çok sayıda bavul ve çanta, yağ sızıntısı nedeniyle hasar gördü

Ankara'nın Kazan ilçesi yakınlarında, bir yolcu otobüsünün motorunda meydana gelen arıza sonrası bagaj kısmında bulunan çok sayıda bavul ve çanta, yağ sızıntısı nedeniyle hasar gördü.

İstanbul-Ankara seferini yapan 34 RE 07 95 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Ankara'nın Kazan ilçesi yakınlarında motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı.

Bunun üzerine otobüsten inen şoför ve muavinin arızaya müdahalede bulunduğu sırada motor kısmından sızan yağ bagaj kısmına sıçradı.

Otobüsün içini mazot ve yağ kokusu kaplarken, araçtan inen yolcular, bagajda bulunan bavul ve çantalarının motor yağı ile kaplandığını gördü.

Bagajdaki çanta ve bavullarını kurtarmaya çalışan yolcular duruma tepki gösterirken, bir çoğunun kıyafeti de üzerlerine bulaşan yağ nedeniyle zarar gördü.

Bagajdan çıkardıkları bavul ve çantaları çöp poşetleri ile kaplayarak korumaya çalışan yolcular, uzun süre yol kenarında arızanın giderilmesini bekledi.

Bu sırada olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, güvenlik tedbiri alarak, olası bir kaza riskine karşı trafik akışını kontrollü sağladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca yardım bekleyen yolcular, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle otobüs firması yetkililerine tepki gösterdi.

Yolcular daha sonra gönderilen yeni bir otobüs ile Ankara'ya hareket etti.

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