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  4. Otobüsçülerin tartışması arbedeye dönüştü 11 kişi gözaltına alındı

Otobüsçülerin tartışması arbedeye dönüştü 11 kişi gözaltına alındı

26.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Bartın’da halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Bartın’da halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı.
Bartın Kemerköprü meydanında meydana gelen olayda halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ve yolcu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisler kavga eden şoförleri ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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