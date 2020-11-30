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Otobüse binen vatandaş, yanında parası olmayınca ücreti postayla gönderdi

30.11.2020 17:57 | Son Güncelleme:
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Otobüse binen vatandaş, yanında parası olmayınca ücreti postayla gönderdi

Isparta'da parası olmamasına rağmen şoför tarafından seyahat etmesine izin verilen Nebi Selçuk isimli vatandaş, otobüs ücretini postayla gönderdi. 5 TL'yi posta yoluyla bir zarf içinde gönderen vatandaşın davranışı karşısında Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden teşekkür etti.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde ikamet eden Nebi Selçuk, kent merkezine geldiği sırada halk otobüsünü kullanmak istedi. Ancak üzerinde parası bulunmayan Selçuk, durumu halk otobüsü şoförüne anlattı. Şoför, Selçuk’u ücretsiz olarak gideceği yere kadar götürdü. Bu olayın ardından ilginç bir durum yaşandı. Selçuk, bindiği otobüsün ücreti olarak 5 TL’yi bir zarfa koyarak, posta yoluyla Isparta Belediyesi’ne gönderdi. Zarfı açınca şaşıran belediye yetkilileri, zarfı Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne iletti.

Selçuk, zarfın içerisine “Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah’ım hayırlı işler dilerim” ifadelerinin yer aldığı bir de not yazdı.

HALK OTOBÜSLERİ KOOPERATİFİNDEN TEŞEKKÜR

Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi sosyal medya hesabından otobüs ücretini posta ile gönderen Nebi Selçuk’a teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, “Otobüsümüze bindiği zaman üzerinde para olmadığı için şoförümüz tarafından ücretsiz olarak gideceği yere götürülen güzel yürekli insan, bu düşünceli davranışından dolayı biz sana teşekkür ediyoruz” denildi.

pa2

İHA


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