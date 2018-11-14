Otobüse çarpan servis aracının sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, duraktaki belediye otobüsüne arkadan çarpan servis aracının sürücüsü Zeki Genç (60), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Zeki Genç yönetimindeki 41 P 9228 plakalı bir otobüs firmasına ait servis aracı durakta duran Mehmet Han'ın kullandığı 41 UP 742 plakalı İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Zeki Genç hasar gören araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Zeki Genç, müdahale edildiği sırada kalp krizi geçirdi. Zeki Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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