Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 kişi yaralandı

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S idaresindeki özel halk otobüsü, Kandıra yolundan caddeye çıkmakta olan Ş.M idaresindeki ambulans ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ambulans savrularak yan yattı. Ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanları H.H.E ile C.K yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ardından hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

