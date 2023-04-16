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  4. Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 kişi yaralandı

Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 kişi yaralandı

16.04.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan ambulans yan yattı. Meydana gelen kazada ambulans şoförü ve iki sağlık çalışanı yaralandı.

Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 kişi yaralandı

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S idaresindeki özel halk otobüsü, Kandıra yolundan caddeye çıkmakta olan Ş.M idaresindeki ambulans ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ambulans savrularak yan yattı. Ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanları H.H.E ile C.K yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ardından hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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