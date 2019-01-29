HABER

Otobüsle kafa kafaya çarpıştı..O anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:41 | Son Güncelleme

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde yolun ortasından dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde yolun ortasından dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’ndeki kaza saat 11.00 sıralarınlda meydana geldi. 38 yaşındaki Eyüp İ. yönetimindeki 16 FT 247 plakalı otomobil Süleyman Çelebi Türbesi yakınlarında Çekirgi yönüne dönmek için yolun ortasından U dönüşü yaptı.
Otomobil dönüş sonrası karşı şeride geçerek Altıparmak yönüne seyreden Fuat K. idaresindeki (39) kullandığı 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şahin marka otomobilin sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Ebru S. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Hatay'da 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyorHatay'da 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor
Duvarı delip, 150 bin TL'lik kablo çaldılarDuvarı delip, 150 bin TL'lik kablo çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.