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Otobüslerde HES kodu ve maske denetimi

04.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de polis ekiplerince, 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yapıldı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de polis ekiplerince, 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yapıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen otobüsler kontrol noktalarında durduruldu. Personel ve yolcuların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler de GBT ve HES kodu sorgulaması yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de araçlar tek tek durdurularak seyahat eden sürücü ve yolcuların izin belgeleri de kontrol edildi.

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