Otobüslerde rahatsızlanan iki yolcuyu şoförler hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta halk otobüslerinde rahatsızlanan iki yolcu, sürücüler tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Murat Kavak'ın kullandığı 46 H 296 plakalı halk otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir yolcu rahatsızlandı.
Kavak, bir anda yere düşen genci, otobüsün güzergahını değiştirerek Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürdü.
Muhammed Kiriş de kullandığı 46 H 034 plakalı halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu aynı hastaneye yetiştirdi.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücülerin halk otobüsüyle yolcuları hastaneye götürmesi araçların güvenlik kamerasına yansıdı.
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