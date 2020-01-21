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  4. Otobüslerde yeni dönem en çok hayvan severleri mutlu etti

Otobüslerde yeni dönem en çok hayvan severleri mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Evcil hayvanların sahipleri ile birlikte özel kafeslerinde otobüslerde seyahat etmelerine izin çıkması hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanırken, otobüs firmaları yetkilileri ise yolcuların hayvanlarına da alacakları koltuklar ile seyahatlerinin daha keyifli ve güvenli olabileceğini söyledi.Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak evcil hayvanlara yolcuların yanında seyahat izni çıkarması memnuniyetle karşılandı.

Evcil hayvanların sahipleri ile birlikte özel kafeslerinde otobüslerde seyahat etmelerine izin çıkması hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanırken, otobüs firmaları yetkilileri ise yolcuların hayvanlarına da alacakları koltuklar ile seyahatlerinin daha keyifli ve güvenli olabileceğini söyledi.
Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak evcil hayvanlara yolcuların yanında seyahat izni çıkarması memnuniyetle karşılandı. Yönetmelik de, “Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir” değişikliği yapıldı. Yapılan bu değişiklik ise özellikle hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayvan severler yönetmelikte yapılan değişiklik öncesinde hayvanlarının kafeslerinde bagaj içinde yolculuk yaptıklarını ve bunun hayvanlar için tehlikeli olduğunu hatırlattılar. Önceden yolculuğa çıktıklarında hayvanları için endişelendiklerini belirten hayvan severler yapılan değişiklik ile bu endişelerinin ortadan kalktığını ifade ettiler.

“Yırtıcı hayvanların araç içerisinde seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmeyecek”
Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminalinde hizmet veren bir firma yetkilisi Ali Yılmazer, değişen yönetmeliğin sonuçlarının ilerleyen dönemlerde kendisini daha net göstereceğini vurguladı. Yılmazer; “Kara yolu yolcu taşımacılığı yönetmeliğinde yapılan en son değişiklik ile birlikte evcil hayvanların araç içerisinde taşınabileceği kabul edilmiştir. Yasa değişikliğine gidilerek evcil hayvanların araç içerisinde seyahat edebilmeleri sağlanmıştır. Tabi bunun belirli kriterleri var aşı karneli olması gerekiyor. Kedi ve köpeklerin tehlike arz edenlerin dışında olanlar tabi. Kuş, saka, muhabbet kuşu gibi hayvanların araç içerisinde seyahat etmelerinde kanunen değişikliğe gidilmiş ve yönetmelik değişmiştir. Daha önceden bagaj içerisinde seyahat etmeleri sağlanıyordu buna da hayvan severler tarafından tepki gösteriliyordu buna istinaden bu tepkinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Hayvan severleri mutlu eden bir yönetmelik ortaya çıkmış oldu. 8 kg ağırlığında olması gerekiyor o ağırlığın dışında kalan hayvanlar bagajın içerisinde seyahat edebileceklerdir. Firmanın inisiyatifine bırakılmış bazı kriterler de var. Yırtıcı hayvanların araç içerisinde seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tabi bunların araç içerisinde seyahat etmeleri yine biliyorsunuz özel kafesleri var kafesin içerisinde seyahat edebilecekler. Yolcumuz dilerse rahat yolculuk etmek adına yanındaki koltuğu da satın alıp hayvanını oraya koyabilir kafesiyle beraber yolculuk edebilecekler” dedi.

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