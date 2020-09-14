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Otobüslere mesafe geldi, yolcular durakta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Korona tedbirleri kapsamında 25 kişi oturarak ve 12 kişi ayakta olmak üzere 37 kişi taşıyabilecek olan halk otobüslerinde ayakta bulunan yolcuları sayan polis tutanak tutup gönderirken, bu kez de otobüs duraklarında yığılmalar yaşandı. Vatandaşlar, otobüsçü esnafından sefer sayılarını artırmasını istiyor.
Alınan kararlar doğrultusunda artık halk otobüsleri kapasitelerinin üçte bir oranında yolca taşıyacak. Karar sonrası İnegöl trafik ekipleri, özellikle yoğunluk olduğu saatlerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde gelen otobüsler tek tek durduruldu. Polisler tarafından ayaktaki yolcular sayılarak alındı. Denetimlerde gelen araç sürücülerinin evrakları da kontrol edilerek tutanak altına alındı. Sürücülere kurallar bir kez daha hatırlatıldı. Araçlardaki yoğunluk azaltılırken, bu kez de otobüs duraklarında yoğun bir kalabalık oluştu.
İnulaş ise yoğunluğun azaltılması için seferber oldu. Alınan bir önceki kararda ayakta yolcu alınması yasaklanmıştı. Son çıkan kararda ise oturma hariç otobüsler ayakta 12 yolcu alabilecek şekilde düzenleme yapıldı.

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