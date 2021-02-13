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Otobüste 2 yolcuda koronavirüs çıktı! İki şoför ve tüm yolcular karantinaya alındı

13.02.2021 08:13 | Son Güncelleme:
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Otobüste 2 yolcuda koronavirüs çıktı! İki şoför ve tüm yolcular karantinaya alındı

Kırıkkale'de jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüsteki 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tüm yolcular ve 2 şoför karantinaya alındı.

Artvin'den Antalya'ya giden yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Sasun-Kırıkkale yolundaki jandarma kontrol noktasında durduruldu. Pandemi kurallarınca yapılan HES Kodu sorgulamasında 2 yolcunun sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine noktaya gelen sağlık ekipleri tarafından otobüsteki yolcuların ateşi ölçüldü. Yolcu otobüsü, içerisindeki 31 kişi ile koronavirüs testi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. 31 kişiye koronavrüs testi yapıldıktan sonra 2 kişinin test sonuçlarının da pozitif çıkması üzerine, tüm yolcular ve şoförler Yüksek Öğrenim Kurumu Kredi ve Yurtlar Kurumu Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 2 yolcuya da 4 bin 50'şer TL ceza kesilirken, otobüs firmasına 4 bin 50 TL para cezası ve idari işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA-DHA

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