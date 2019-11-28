Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde, otobüs şoförünü durdurdu. Yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 9 yabancı uyruklu tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin, sahte yol izin belgesi bulunan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler hakkında polisler tarafından yasal işlem başlatıldı.

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