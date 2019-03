Otobüste 985 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Jack' ile yapılan aramada valiz içinde 985 gram metamfetamin ele geçirildi. 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen valizin sahibi Veli C. (51) ve piyasa değeri 350 bin TL olan uyuşturucuyu teslim alacağı saptanan 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı. Yolcu otobüsü, kent girşindeki uygulama noktasında durduruldu. Polisler, narkotik köpeği 'Jack' ile otobüste arama yaptı. 'Jack', bagaj bölümünde valize tepki verdi. Valizde yapılan aramada poşet içine konulmuş piyasa değeri 350 bin TL olan 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Valiz sahibi olan ve 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen Veli C., otobüs içinde gözaltına alındı. Operasyonu sürdüren polis, Kayseri'de uyuşturucuyu teslim alacağı iddia edilen S.P. (50) ve M.K.'yı (38) da gözaltına aldı. Veli C. poliste verdiği ifadesinde "Daha öncede Kayseri'ye bir kez daha poşet içinde bir şey getirdim. Karşılığında para aldım. Daha sonra bir poşet daha getirmemi söylediler. Paketi aldığım kişi bana 700 TL verdi. Kayseri'ye getirdiğim paketin uyuşturucu olduğunu tahmin ettim" dedi. Şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.