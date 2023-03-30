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Otobüste akılalmaz anlar! Kadın yolcular arasında 'boş koltuk' tartışması 'Utanmadan saçını boyatmış'

30.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de otobüste yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, "Utanmadan saçını boyatmış, seni yolacağım" dedi.

Otobüste akılalmaz anlar! Kadın yolcular arasında 'boş koltuk' tartışması 'Utanmadan saçını boyatmış'

Akılalmaz olay, önceki gün Büyükçekmece-Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakıp yeni binen yolcuların oturmasını engelledi. Bir başka kadın yolcu ise bu duruma sinirlendi ve tepki gösterdi. Sonrasında şaşkınlık yaratan anlar yaşandı.

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"UTANMADAN SAÇINI BOYATMIŞ"

İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, “Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca’da yolacağım kınalı kafa” dedi. Yaşanan anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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İstanbul Büyükçekmece Çatalca tartışma koltuk otobüs

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