Otobüste akılalmaz hırsızlık! Evde koltuklarla yakalandılar

Antakya’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan S.Ç., yolcuları indirdikten sonra iki koltuğunun olmadığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE ANLAŞILDI

Güvenlik kamerasını inceleyen şoför S.Ç., 2 kişinin otobüsle yolculuk yaptıktan sonra inerlerken yolculara aldırış etmeden koltukları çaldığını fark etti. Polis ekiplerine haber vermesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

İKAMETLERİNDE KOLTUKLARLA YAKALANDILAR

Polislerin yaptığı çalışma sonrasında otobüsten koltukları çalan H.K. ile O.K. ikametlerinde yakalandı. Yapılan aramalarda koltuklar da bulundu.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.11.2021 günü sosyal medyada haber olarak yayımlandığı tespit edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde Müşteki S.Ç.’ye ait Özel Halk Otobüsü'nün 2 adet demir koltuğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik bölgede yapılan kimlik çalışmaları neticesinde; H.K. ve O.K. suç eşyası koltuklarla birlikte ikametlerinde yakalanmıştır." denildi.

(İHA/DHA)





