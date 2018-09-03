Otobüste baygınlık geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
Sarısu-Güzeloba hattında, Duran Albayrak idaresindeki 07 AU 0023 plakalı halk otobüsünde yolculardan biri fenalaştı.
Otobüsteki hareketliliği fark eden şoför Albayrak, bir yolcunun baygınlık geçirdiğini öğrenince diğer yolculardan izin isteyip, fenalaşan yolcuyu otobüsle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, yolcunun otobüste fenalaşması ve yaşanan hareketlilik araç içindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücü Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yolcuya hızlı müdahale edilmesi için ambulansı beklemek yerine aracı hastaneye çektim ve acil kapısından sağlık çalışanlarına teslim ettim. Bir daha olsa yine yaparım, insanlık görevimi yerine getirdim. Bugün benim çocuğum da aynı durumda olabilirdi." dedi.
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