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Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu, otobüs sürücüsü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü.

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu, otobüs sürücüsü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Gebze ilçesinde meydana geldi. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra baygınlık geçirerek oturduğu koltuğa yığıldı. Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark eden halk otobüsü şoförü Emrah Acar, baygınlık geçiren yolcuya müdahale etmek istedi. Bir süre otobüs içerisindeki yolcularla baygınlık geçiren yolcuya sağlık müdahalesi yapan Acar, sonuç alamayınca halk otobüsünü güzergahından çıkararak Gebze Devlet Hastanesi’ne götürdü. Baygınlık geçiren kadın burada tedavi altına alındı. Genç kadının baygınlık geçirdiği ve hastaneye götürüldüğü anlar halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark ettiğini belirten şoför Emrah Acar, "Aracımda bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Daha sonra aracımı güvenli bir bölgeye çektikten sonra aldığım ilk yardım eğitimleri kapsamında yolcuya müdahale etmek istedim. Yolcunun durumunun kötüleşebilme ihtimaline karşı otobüsü en yakın hastaneye götürdüm. Yolcumuza bizler misafir gözüyle bakıyoruz. Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim" dedi.

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