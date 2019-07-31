HABER

Otobüste boş koltuk olmayınca merdivende yolculuk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

ANKARA'dan İzmit'e gelen otobüs yolda arızalanınca aynı firmaya ait başka otobüse alınan yolcular, yeterli boş koltuk olmayınca 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular ise merdivene oturarak, yolculuk etmek zorunda kaldı.

Otobüste boş koltuk olmayınca merdivende yolculuk ettiler

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ANKARA'dan İzmit'e gelen otobüs yolda arızalanınca aynı firmaya ait başka otobüse alınan yolcular, yeterli boş koltuk olmayınca 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular ise merdivene oturarak, yolculuk etmek zorunda kaldı.
Ankara'dan İzmit'e gitmek üzere yola çıkan otobüs, yaklaşık 1 saat sonra arızalandı. Otobüs yol kenarına çekilirken, firmanın geriden gelen otobüsünün sürücüsüne haber verildi. İzmit merkezli firmaya ait otobüsün sürücüsü, arıza yapan otobüsün yanına geldi. Bu araçta yeterli boş koltuk olmayınca yolcular, 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular da merdivenlere oturdu.
Merdivende oturarak, Ankara'dan İzmit'e yolculuk eden Volkan Horoz, "Ankara'dan İzmit'e 12.00 aracına bilet aldım, 1 saat sonra araç arıza yaptı. Bizi 13.00 aracına aktaracaklarını söylediler. 26 kişi diğer araç geldiğinde bindik; ancak söylenildiği gibi bulunduğumuz araçta yer yoktu. 2 kişilik koltuklarda 3 kişi oturuyor. Ben ise arka merdivende yolculuk yaptım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otobüste boş koltuk olmayınca merdivende yolculuk ettilerOtobüste boş koltuk olmayınca merdivende yolculuk ettiler

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştü
GÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiasıGÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.