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Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşlı kadının özel halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL, başka bir kadın yolcu tarafından bulunarak araç şoförüne teslim edildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşlı kadının özel halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL, başka bir kadın yolcu tarafından bulunarak araç şoförüne teslim edildi. Kaybolan para yaşlı kadına teslim edildi.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın yanında bulunan 2 bin TL’yi araçta düşürdü. Parayı düşürdüğünden habersiz kadın araçtan indi. Bu sırada araca binen başka bir kadın yerde gördüğü 2 bin TL’yi toplayarak araç sürücüsüne teslim etti. Parayı alan araç sürücüsü Kadir Alaybaşı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi’ne parayı teslim ederek paranın sahibine ulaşmasını sağladı. Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, kaybolan paranın sahibi yaşlı kadını bularak parayı teslim etti.

Araç sürücüsüne ödül verdi
Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, “Parayı şoförümüze teslim eden hanım kardeşimize ulaşamadık. Kaybeden teyzemiz ile kendisini buluşturmak istemiştik. Fakat parayı kaybeden teyzemize ulaşarak parayı kendisine teslim ettik. Kendisi araç sürücümüze de ufak bir ödül verdi. Çok memnun kalarak teşekkür etti” dedi.

Kadının bulduğu parayı sürücüye teslim etmesi kameralara yansıdı
Paranın bulunduğu ve araç sürücüsüne teslim edildiği anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otobüs içinde yerde parayı bulan kadın, eline aldığı parayı sürücüye verdiği görünüyor.

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