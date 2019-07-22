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Otobüste cinsel saldırıya 2 yıl 1 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde İ.T.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de özel halk otobüsünde İ.T. (24) adlı kızı elle taciz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa B. (57), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 16 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Mustafa B., yanında oturan İ.T. adlı kıza elle tacizde bulundu. Kızın tepkisi üzerine kalkan Mustafa B., otobüsten inmek istedi. Ancak, otobüs şoförü kapıyı açmadı. Bu sırada İ.T.'ye "Seni öldürürüm, ayaklarımın altına alırım" diyerek tehditte bulunan Mustafa B., gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa B. hakkında, Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.
Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Mustafa B., son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Bir kez kendi bacağımı kaşıdım, bu sırada kız bağırdı, telefonu ile çekim yaptı. Kendimi ifade edemedim, cinsel saldırıda kesinlikle bulunmadım, tehdit etmedim" dedi. İ.T. ise sanığın kendisine taciz ettiğini iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa B.'ye, 'basit cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay, 'tehdit' suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Her iki ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.

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