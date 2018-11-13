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Otobüste dehşete düşüren olay! Eşarpla kendini havalandırma kapağına astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güneydoğu'da yürütülen hendek operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla aranan F.A. (39), jandarma tarafından yakalandı. Uygulama yapıldığını görünce bulunduğu otobüste intihara kalkıştığı belirtilen F.A.'nın jandarma tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Otobüste dehşete düşüren olay! Eşarpla kendini havalandırma kapağına astı

Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün saat 17.30 sıralarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde duran otobüste şüphe üzerine arama yaptı.

EŞARPLA KENDİNİ ASTI

Bu sırada molada inmeyen yolculardan F.A., aracın içinde kendini havalandırma kapağına eşarpla asarak intihara kalkıştı. Otobüse giren jandarma ekipleri ve tesisteki yakını tarafından fark edilen F.A., kurtarıldı.

SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen F.A.'nın GBT sorgusunda, Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından arandığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan F.A., işlemlerinin ardından bugün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

DİYARBAKIR'A GİDİYORDU

F.A.'nın hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla yaklaşık 1,5 yıldır arandığı, bir süredir Manavgat ilçesinde kardeşinin yanında gizlendiği, dün de bir yakınıyla Antalya'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Jandarma PKK OTOBÜS intihar

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