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Otobüste esrarla yakalanan İranlı 3 yolcuya gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünde, 3 kilo 345 gram esrar ile yakalanan 1'i kadın 3 İranlı yolcu gözaltına alındı.

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünde, 3 kilo 345 gram esrar ile yakalanan 1'i kadın 3 İranlı yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D- 200 karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı detaylı aramada, İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H. (47) ile M.R. (19) ve M.R.'nin (40) eşyalarının arasında 3 kilo 345 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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