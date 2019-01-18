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Otobüste fenalaşan çocuğu sürücü hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, annesi ile bindiği halk otobüsünde fenalaşan kız çocuğu, otobüs şoförü Halis Karakaya tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, annesi ile bindiği halk otobüsünde fenalaşan kız çocuğu, otobüs şoförü Halis Karakaya tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Uydukent Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya'nın kullandığı halk otobüsüne, Uydukent-Express seferini yaptığı sırada isimleri açıklanmayan bir kadın ile 5 yaşlarındaki kızı bindi. Kısa süre sonra kız çocuğu rahatsızlandı. Yolcuların bilgi vermesi üzerine şoför Halis Karakaya hattan çıkarak otobüsle anne ve kızını, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuğu ve annesini hastaneye bırakan Karakaya, daha sonra seferine devam ederek, yolcularını duraklarında indirdi.

Otobüsteki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araç kamerasındaki görüntülerde, anne ve diğer yolcuların kız çocuğuna yardım ettiği görülüyor. Görüntülerde, yolcuların bilgi vermesi üzerine Halis Karakaya'nın otobüs ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelmesi de yer alıyor.

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