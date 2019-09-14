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Otobüste fenalaşan hamile kadını, sürücü hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan hamile kadını, sürücü, güzergahından çıkarak hastaneye yatiştirdi.

Otobüste fenalaşan hamile kadını, sürücü hastaneye götürdü

Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan hamile kadını, sürücü, güzergahından çıkarak hastaneye yatiştirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay geçen salı günü Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Yenikent-Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen hamile yolcu, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu koltuğa yığıldı. Hemen otobüsü durduran sürücü Osman Sönmez ve yolcular, hamile kadına yardım etmek istedi. Ancak bayılan kadın, kendine gelmedi.
Bunun üzerine sürücü, halk otobüsünü güzergahından çıkararak, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hamile kadın burada tedavi altına alındı.
Kadının otobüste fenalaştığı ve hastaneye götürüldüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
FOTOĞRAFLI

Otobüste fenalaşan hamile kadını, sürücü hastaneye götürdüOtobüste fenalaşan hamile kadını, sürücü hastaneye götürdüOtobüste fenalaşan hamile kadını, sürücü hastaneye götürdü

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