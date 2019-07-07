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Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 00:42 | Son Güncelleme

Denizli’de ilçe seferini yapan otobüsteki 18 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de ilçe seferini yapan otobüsteki 18 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden iki bıçak çıkan ve alkollü olduğu öne sürülen taciz şüphelisi, karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kale ilçesi ile Denizli kent merkezi seferini yapan 20 K 2244 plakalı otobüste saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, otobüse alkollü olarak binen A.A. (50), yüksek sesli konuşup yolcuları rahatsız etmeye başladı. Ardından sürekli yer değiştiren ve alkol kokan A.A. ile otobüse binen öğrenciler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre A.A., tartışmada kız öğrencilerden Ş.E.’yi (18) elle taciz etti. A.A., sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı yolculara gösterip diğer cebine koydu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Otobüsü Cankurtaran mevkisinde kısa sürede durduran jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli A.A.’yı karakola götürdü. Ş.E. ise yanındaki bir yakını ile karakola gidip A.A.’dan şikayet oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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