Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli serbest

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da EGO otobüsünde K.K. (19) adlı kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.B., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, K.K., Keçiören'den Kızılay'a gitmek için 06 BE 7426 plakalı EGO otobüsüne bindi. Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K.'ye, iddiaya göre arkasında bulunan S.B. elle tacizde bulundu. Kızın çığlık atarak yardım istemesi üzerine otobüs şoförü Muzaffer R., aracı durdurup kapıları kilitledi. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, S.B.'yi gözaltına aldı. Polis, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

Şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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