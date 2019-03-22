HABER

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da EGO otobüsünde K.K.

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli serbest

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da EGO otobüsünde K.K. (19) adlı kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.B., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün meydana gelen olayda, K.K., Keçiören'den Kızılay'a gitmek için 06 BE 7426 plakalı EGO otobüsüne bindi. Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K.'ye, iddiaya göre arkasında bulunan S.B. elle tacizde bulundu. Kızın çığlık atarak yardım istemesi üzerine otobüs şoförü Muzaffer R., aracı durdurup kapıları kilitledi. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, S.B.'yi gözaltına aldı. Polis, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli serbest

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralıDown sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı
Yine Banker Bilo sahnesi, yine Afganlı göçmenlerYine Banker Bilo sahnesi, yine Afganlı göçmenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.