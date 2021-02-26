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  4. Otobüste HES kodu krizi! Sürücüye bıçakla saldırdılar

Otobüste HES kodu krizi! Sürücüye bıçakla saldırdılar

26.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nde 2 şahıs tek HES kodu ile otobüse binmek isteyince otobüs şoförünün engeline takıldı. Sürücüyü ikna edemeyince bıçakla saldırmaya çalıştı. Sürücü son anda kapıyı kapatarak saldırıdan kurtuldu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde 551 numaralı Çayırova-Emek hattındaki özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Karan (39) yönetimindeki 41 J 4132 plakalı özel halk otobüsüne Osman Yılmaz Mahallesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs bindi. HES kodu tanımlı kartı ile otobüse binen şahıs, aynı kart ile arkadaşını da araca bindirmek istedi. HES kodu olmadan araca binilmesinin yasak olduğunu hatırlatan otobüs sürücüsü Serkan Karan ise kartsız binişlere izin veremeyeceğini söyledi. Tek kartla otobüse binmek için direten 2 şahıs ile sürücü Karan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar, otobüs şoförünü darp etmeye başladı. Bunun üzerine otobüs şoförü Karan, kendisini savunarak şahısları araçtan indirdi. Dışarı çıkan şahıslar, üzerlerinde taşıdığı bıçağı çekerek saldırmak için otobüse binmeye çalıştığını gören Karan, son anda kapıyı kapatarak kurtuldu. Olayın ardından sürücü Karan, şahıslardan şikayetçi olmak için avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'HERKES KENDİ HES KODUNUN TANIMLI OLDUĞU KARTI KULLANMAK ZORUNDA'

Yaşadığı saldırı anını anlatan özel halk otobüsü sürücüsü Serkan Karan, “Herkesin kendi bireysel kartının olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza biz bunu anlatamıyoruz. Yani herkes tek kart basacak. ‘Bu benim oğlum, bu benim eşim, bu benim akrabam, bu benim komşum’ olayı olmuyor. Herkes kendi HES kodunun tanımlı olduğu kartı kullanmak zorunda. Bunun cezai yaptırımı da var, böyle bir durumda hem şahsa hem de bana ceza kesiliyor. Beni de zor durumda bırakıyorlar, farkında olmadan kendileri de zor durumda kalıyor” dedi.

'AVUKATLARIM ARACILIĞI İLE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

İnsanlara bunu söyledikleri zaman çoğu kişinin tepki olarak üzerine yürüdüklerini, hakaret edip, tehditler savurduğunu söyleyen Karan, “Birkaç gün önce bıçakla saldırı oldu. Bu tarz şeylere maruz kalıyoruz. Arkadaşının adına kart basmak istedi, bunun yasak olduğunu söyledim. Arkada oturuyordu, kalkarak geldi, üzerime yürüdü, hakaret etti. Ondan sonra yumruk salladı, koşarak aşağıya indi. Ben de diğerini yakaladım aşağıya indirmek için. O arada aşağıdaki bıçak çekerek üzerime yürüdü. Bizim cihazlarımızda darp gibi durumlar için alarm gönderme olayı var. Ben buradan alarmı gönderdim güvenlik ve darp olarak. Sağ olsun ulaşımdaki arkadaşlarımız 6 dakikada olay yerine intikal ettiler. Polisi aradım onlar da 27 dakikada geldi. Şahıslar tabii ki olay yerini terk etmiş, başka bir araçla gidecekleri yere gitmişler. Karakola gittik, dilekçemizi yazdık. Sağ olsun memur arkadaşlar ilgilendi. Fakat karakolda 3 saat bekledim. Biraz daha bekleyeceğimiz söylenince ben sıkıldım ve şikayetimden vazgeçtim. Fakat avukatlarım aracılığı ile şikayetçi olacağım” diye konuştu.

OTOBÜSTE KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şahıslar ile otobüs şoförünün kavga ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın arkadaşının yerine de kart basmak istediği, şoförün buna izin vermediği ve bunun üzerine tartışma çıktığı görülüyor. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşüyor. Şoför Serkan Karan, kendisini savunmaya çalışırken, o sırada otobüste bulunan bir yolcunun ise kavgayı ayırabilmek için araya girdiği görülüyor. Daha sonra aşağıya inen şahıslardan bir tanesi sinirlenerek cebindeki bıçağı çıkarıp yeniden otobüse binmeye çalışıyor. Bunun üzerine Karan, kapıyı kapatarak saldırıdan kurtuluyor. Aşağıda kalan şahıslar ise otobüsü tekmelemeye devam ediyor.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli HES kodu
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