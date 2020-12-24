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Otobüste iğrenç olay! Savunması şoke etti: İdrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttum

24.12.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Otobüste iğrenç olay! Savunması şoke etti: İdrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttum

Van'daki iğrenç olayda yeni gelişmeler yaşandı. Otobüste iki genç kadını önce elle taciz ettikten sonra cinsel organını gösteren M.E. hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'İdrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttuğu' şeklinde ifade veren şahıs ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı. B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

SAVUNMASINDA 'FERMUARI AÇIK' UNUTTUM DEMİŞ

Emniyette ifadesi alınan M.E., fermuarını, idrar tahlili verdiği için açık unuttuğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Van 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. TCK'nın 105'inci maddesi kapsamında cinsel taciz ve basit yaralama suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenen M.E., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını isteyen B.P.Ç., bu tür iğrenç olayların bir daha yaşanmaması adına tüm kamuoyunun haberdar olmasını istediğini söyledi.

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Sonuna kadar olayın takipçisi olacağını anlatan B.P.Ç, "Bu olayda bedensel taciz ve ihlal var. Şahsın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Korkup geri çekilmeyeceğim bu olaydan. Hak ettiği cezayı alması için her yolu deneyeceğim" dedi.

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(DHA)

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